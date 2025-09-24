Беше най-големият град в България, сега е единственият град с падащи цени на имотите

Кадър община Русе

Националната статистика отчита 15,5% годишен ръст на цените на жилищата в България

Имотите в България продължават да поскъпват, показват последните данни на националната статистика. За година жилищата са увеличили цените си с 15,5 на сто. Само за второто тримесечие спрямо първото ръстът е 3,8 на сто. Единствено в Русе от градовете с над 120 хиляди жители се наблюдава спад на цените, което прави града изключение на фона на общата тенденция, пише Дунав мост.

Най-значителен ръст на цените за второто тримесечие е регистриран в Бургас - 6,2%. След морския град се нарежда столицата, следвана от Пловдив, Варна и Стара Загора.

Бургас изпреварва София по темп на поскъпване

В Бургас, където ръстът е най-голям, купувачите се сблъскват с драстично увеличение на цените. Юлия Николова, която търси имот за езиков център, сподели пред bTV: "Цените се покачват прогресивно все повече и повече. Примерно имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година струва 200 000 и това наистина е шок!"

Интересът към имоти в морския град идва както от чужденци, така и от купувачи от целия регион.

"Хората от близките градове, които идват – Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, купуват имот, който да използват предимно петък, събота и неделя", посочва Явор Адамски, брокер.

Факторите зад поскъпването

В столицата строителните компании работят усилено по множество проекти едновременно поради високото търсене, основно на двустайни и четиристайни апартаменти.

Като причини за ръста в цените от бранша посочват не само силния интерес от страна на купувачите, но и други фактори: "Покачването на стойността на земята, себестойността на самото строителство като цяло, покачването на материалите, покачването на цената на труда", казва Петър Сотиров, представител на строителна компания.

Последици за ипотечните кредити

С поскъпването на жилищата расте и месечната вноска при ипотечните заеми. За кредит от 200 000 евро със срок от 20 години при средните за пазара лихви, купувачите трябва да плащат по 2107 лева месечно.

"Размерът на търсения кредит расте, единственото нещо, което не расте е лихвата, лихвите остават непроменени през последната половин година!", посочва Иван Стайков, финансов анализатор.

Според експертите имотите поскъпват с темпове, изпреварващи ръста на средната работна заплата, което ще ги направи по-недостъпни за определени групи купувачи.

