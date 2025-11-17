Беше най-големият град в Южна България, сега в него живеят 1133 души

Кадър Уикипедия, Vassia Atanassova - Spiritia

Русокастро реално е бил не крепост, а огромен град, на площ от 52 декара, най-големия може би в Южна България. Бил е мощен и укрепен още от 6 век, а през 9 век вече е българска фортефикация. По времето на Иван Асен Втори старите градежи са съборени и изграден отново целия град.



Нов укрепен проход е направен, както и изградени кула и кладенец, също и водохранилище. Мащабни строителни дейности за един изцяло построен от основи нов град. Бил е основен такъв на границата с Византия. Държал е също и градовете по Южното Черноморие. Населението в Русокастро е било българско.

През 1263 година византийски пълководец го укрепва, а през 1304 година населението гони византийските войници от селището и той отново е български. В 1332 година тук се е състояла и битката на Иван Александър срещу Андроник Трети Палеолог.

Българската войска побеждава и след това византийците подписват договор и дават всичко на юг от Стара планина по Черноморието до Ахтопол на България. Мощен и упорен пункт е бил град Русокастро. Валът Еркесия пък е най-голямото земно насипно съоръжение в Европа през Средновековието.





Дължината му е около 134 километра. Започва от района на село Дебелт и достига до Констанция на река Марица, сега Симеоновград. Това пространство е преградено с ров, който е открит на юг. Тук е била границата между България и Византия през 8 век, а вероятно се касае за периода на управление на хан Омуртаг, когато е изграден.



На места е добре запазен този вал, като дълбочината му е до 3-4 метра. Лошото е, че няма експонирана част от него, разказа пред Радио Стара Загора докторът на историческите науки Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей в Бургас.

Според сведения от арабския пътешественик Мохамед ал-Идриси през 11 – 12 век Русокастро е търговски град. Сведения за селото под имената Ируси кастри (нахия) и Руси Касри (каза) има в османотурски регистри от 1488, 1676 и 1731 г.

След Руско-турската война 1877 – 1878 г., по Берлинския договор селото остава в Източна Румелия. Присъединено е към България след Съединението през 1885 г.



1133 души живеят в момента в село Русокастро според НСИ.

