Беше най-красивият български язовир с остров в средата, сега е пустиня

В пустиня се превръща един от най-красивите язовири в България.

Тъжна гледка - язовир Батак, пише Метео Балканс.

Живеещите край язовир "Батак" сигнализират за умираща риба, съобщи Нова телевизия.

Причината, която посочват хората, е липсата на вода.

Язовир "Батак" е част от баташката водно-силова каскада. Кадърът е заснет вчера от журналиста на нова телевизия Николай Василковски.

Водният му обем е едва около 30 % от общия. Бреговете са се оголили така, както хората в района не ги помнят от много години.

В графика на екоминистерството за септември е записано, че водата се ползва за ток, напояване, промишлено и битово снабдяване.

Язовир "Копринка" пък прилича на лунен пейзаж. Той е пълен само 8 процента.

Огромен е и проблема с язовир Жребчево. Водите там са за напояване и производство на електроенергия. Според Напоителни системи, за да се напълни "Жребчево" близо до максималния си обем са нужни поне две години

