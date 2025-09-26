Беше първата жена пилот в Българи, днес на летище "Хийтроу" в Лондон стои надпис с нейни думи

Снимка Кметство село Калековец, Фейсбук страница

Откриха паметник на първата жена пилот у нас - Мария Атанасова, в родното й село Калековец, съобщиха от кметството на Фейсбук страницата си, пише Нюц.бг

Тя става известна преди 60 години, когато при неблагоприятни климатични условия - гъста мъгла, успява да приземи на летище "Хийтроу" пътнически самолет Ил-18 със 73-ма пасажери на борда. Случаят предизвиква истински фурор и в медиите. Нейното име е на първите страници в световните таблоиди. Интересът към нейната личност провокира българското правителство да организира демонстрационен полет над Лондон с журналисти. Тогава те се уверяват, че българката наистина пилотира самолет и го приземява изключително плавно. Така Мария Атанасова става световнопризнат пилот и записва името си със златни букви в историята. Днес на летище "Хийтроу" стои надпис с нейната вдъхновяваща мисъл: "Първите остават първи и се помнят цял живот".

Йорданка Хаджийска, цитирана от Нова телевизия, разказа, че Атанасова е била четвъртото момиче в семейството и още от малка непрекъснато гледала излитащите самолети от близката авиобаза "Граф Игнатиево". Тя е завършила военновъздушното училище и повече от 20 години е пилот в гражданската ни авиация. Във въздуха има 13 999 летателни часа.

Мария Атанасова е и депутат в Петото Народно събрание, като се отказва от депутатската си заплата, която тогава е била 250 лева.

Кметът Георги Вълков обясни, че инициативата за паметника е започната преди 10 години от сдружение "Жените днес" и след среща с него са били подкрепени от ръководството на Община Марица, както и от десетки жители на Калековец, които са дарили средства за изграждане на паметника.

Вълков добави, че сега ще настояват Мария Атанасова да бъде записано като почетен гражданин на община Марица.

