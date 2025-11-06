Беше водеща по БТВ, но вече не се казва Нели

Кадър Инстаграв

Известната телевизионна водеща Нели Хаджийска официално обяви, че е сменила името си. Отсега нататък тя вече ще се представя като Елея – име, избрано след продължителен период на духовно преосмисляне и личностна трансформация, пише krbg.

Решението ѝ идва след години на задълбочени търсения, които водещата описва като трудни, но важни моменти на осъзнаване и промяна. Самата тя споделя в социалните мрежи, че промяната не е само в името, а е отражение на новото ѝ духовно и емоционално състояние.

Името „Елея“ има дълбока символика. „El“ идва от древноивритски и означава Бог, а от гръцки „елея“ се превежда като милост, нежност и състрадание. Така новото име на водещата буквално означава „въздигната от Бога“ и символизира нейното духовно пробуждане.

Промяната предизвика бурна реакция сред последователите ѝ в социалните мрежи. Докато някои я подкрепят и поздравяват за смелостта, други се питат дали тази трансформация ще се отрази и на професионалната ѝ кариера.

Сега много хора очакват с нетърпение да видят новото амплоа на популярната водеща и как ще се отрази тази промяна на присъствието ѝ в публичното пространство.

