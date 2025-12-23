Бешикташ с важна победа над Фенербахче в дербито на Турция

Снимка Пиксабей

Бешикташ надви Фенербахче с 2:1 в среща от група "С" в турнира за Купата на Турция, играна на стадиона на "фенерите". И двата гола за гостите отбеляза Вацлав Черни, като победното попадение на чешкия национал падна в добавеното време.

"Черните орли" изиграха един от най-силните си мачове от началото на сезона и заслужено стигнаха до трите точки. По този начин отборът на Серген Ялчън си отмъсти на Фенербахче за поражението с 2:3 в шампионатното дерби в началото на ноември.

Намиращият се в отлична форма Вацлав Черни даде преднина на Бешикташ в 33-тата минута. Бившият футболист на Волфсбург получи пас от Тами Ейбрахам и с удар от малък ъгъл прокара топката межди краката на вратаря Тарик Четин, предаде Спортал.

Фенербахче трудно стигаше до чисти положения преди почивката, но успя да възстанови равенството в 43-тата минута. Точен беше Марко Асенсио от дузпа, отсъдена за нарушение на Тами Ейбрахам.

Въпреки че играха без голям брой основни футболисти, "фенерите" упражниха натиск в началото на втората част. По-чистите положения обаче отново бяха пред тяхната врата. Няколк оспорни съдийски отсъждания нажежиха обстановката, като и двата тима имаха претенции за неотсъдени дузпи.

В първата от добавените три минути Бешикташ организира отлична контра, при която топката стигна до Черни, той финтира противников бранител и отблизо донесе успеха на своя отбор.

