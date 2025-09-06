Бесте Сабри казва Сбогом на България

Кадър БТВ

Би Ти Ви най-вероятно ще остане без една от любимите си водещи – Бесте Сабри

Сладката брюнетка, която е едно от лицата на предаването „Тази събота и неделя“, има намерение да се раздели с частната медия, разбра „България Днес“.

Причината – планирала да заживее в САЩ.

В Америка е местожителството на бъдещия съпруг на Бесте Сабри – Айкут Рамадан. Бившият зет на Стоичков от година се е установил зад океана.

В същото време появилите се слухове, че Сабри очаква дете от Рамадан, не отговарят на истината, разбра още „България Днес“.

