Кадър Фб

Водещата на сутрешния блок по bTV през уикенда Бесте Сабри се сгоди за Айкут Рамадан, предаде Новини.бг.

Новината обяви самата тя във Фейсбук профила си.

„Вечността започва сега. Благодарна съм за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа Сабри.

Връзката им започва през 2024 г., когато водещата публикува романтична снимка от пътуване до Гърция, без да разкрие самоличността на мъжа до себе си. Няколко месеца по-късно тя официално потвърди, че именно Айкут е нейният любим, пише 24 часа.

Рамадан е бивш съпруг на дъщерята на Христо Стоичков - Мика, с която имат дъщеря Миа. Сабри пък имаше връзка с бизнесмена Борислав Борисов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!