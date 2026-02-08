"Бетис" препъна "Атлетико" (Мадрид) и го отдалечи от върха

Снимка Пиксабей

В двубой от 23 кръг на испанската Ла Лига "Бетис" спечели визитата си на "Атлетико" (Мадрид) с 1:0.

Единственото попадение в срещата отбеляза Антони в 28', а гол на домакините в 74' бе отменен заради засада след намесата на ВАР.

Играчите на Мануел Пелегрини заемат пета позиция във временното класиране с 38 точки, докато играчите на Диего Симеоне са 3-ти с 45 точки, предаде "Фокус".

