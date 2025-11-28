Без Рубио на важна среща на НАТО

Снимка: Фейсбук

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио няма да участва в срещата на външните министри на НАТО следващата седмица, въпреки притесненията сред съюзниците относно американския план за Украйна. Това съобщиха източници, запознати с въпроса, предаде АФП и БГНЕС.

Хора, близки до плановете за пътуване на Рубио, заявиха при условие за анонимност, че към този момент той не възнамерява да присъства и ще изпрати своя заместник Кристофър Ландау.

