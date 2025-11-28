реклама

Без Рубио на важна среща на НАТО

28.11.2025 / 22:40

Снимка: Фейсбук 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио няма да участва в срещата на външните министри на НАТО следващата седмица, въпреки притесненията сред съюзниците относно американския план за Украйна. Това съобщиха източници, запознати с въпроса, предаде АФП и БГНЕС. 

Хора, близки до плановете за пътуване на Рубио, заявиха при условие за анонимност, че към този момент той не възнамерява да присъства и ще изпрати своя заместник Кристофър Ландау.

 

