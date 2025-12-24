Без Синя и Зелена зона от днес до 28 декември във Варна, вижте кога още ще е безплатно

Снимка: Petel.bg

Зоните за кратковременно локално паркиране - Синя зона и Зелена зона, във Варна няма да работят 10 дни по време на официалните почивни дни около Коледа и Нова година, съобщиха от ОП „Общински паркинги и синя зона“.

Варненци и гостите на града ще могат да паркират безплатно колите си в централната и периферната част на града в дните от 24 до 28 декември включително и от 31 до 4 януари 2026 г. включително.

Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях.

Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип „паяк“.

