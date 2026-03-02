реклама

Без "Синя зона" и "Зелена зона" във Варна на 3 март

02.03.2026 / 14:26 0

снимка: Община Варна

В деня на националния празник 3 март зоните за кратковременно платено паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ ще бъде безплатни.

Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него, пише "Морето".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама