Без "Синя зона" и "Зелена зона" във Варна на 3 март
снимка: Община Варна
В деня на националния празник 3 март зоните за кратковременно платено паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ ще бъде безплатни.
Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него, пише "Морето".
