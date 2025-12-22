Без "Синя зона" и "Зелена зона" във Варна през празничните и почивни дни

Булфото

Зоните за кратковременно локално паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ във Варна няма да работят 10 дни по време на официалните почивни дни около Коледа и Нова година, съобщиха от ОП „Общински паркинги и синя зона“.

Гражданите ще могат да паркират безплатно колите си в централната и периферната част на града в дните от 24 до 28 декември 2025 г. (включително) и от 31 до 4 януари 2026 г. (включително).

Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях. Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип „паяк“.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!