Без Злати Йочев от понеделник в БТВ

Кадър БТВ

Първи отказ са получили в bTV при търсенето на заместник на Мария Цънцарова, научи "Марица" от сигурен източник. Става въпрос за стилната варненка Диана Радева.

В момента тя води сутрешния блок на "Евронюз". Звездата на Диана изгря в същата роля, но в ефира на ТВ7. Колеги я описаха пред медията ни като изключителен професионалист и отличен избор. Но не са изненадани от отказа.

"В тази ситуация, която стана вече политически въпрос, всеки заместник на Мария ще бъде охулен. Никой няма да рискува името си", добави източникът ни.

В отпуск пък излиза другият водещ на сутрешния блок на bTV - Злати Йочев. Хасковлията искал да почине предвид зверското напрежение, стоварило се върху него. Според наше инфо обаче той няма да се върне на старата работа, ако не води отново с Цънцарова. Не е ясно дали Йочев ще приеме друга работа в медията, или ще търси ново предизвикателство.

Поставени в патова ситуация, ръководителите на телевизията ще спасяват сутрешния ефир с най-известните си репортери. Всеки от тях ще води по една седмица блока, докато не се намери постоянно решение.

