Без американски представител на срещата на Г-20

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че никой американски представител няма да пътува за срещата на Г-20 в Южна Африка по-късно този месец и посочи, че африканерите са "убивани и избивани", предаде ДПА.

"Пълен позор е, че срещата на Г-20 ще се проведе в Южна Африка", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Африканерите (наследниците на нидерландските заселници, както и на френски и германски имигранти) са убивани и избивани, а земите и фермите им са незаконно конфискувани. Нито един служител на американското правителство няма да присъства докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение да бъда домакин на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида!", добави американският президент.

По-рано Тръмп каза, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пътува за Йоханесбург за срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Г-20.

Южна Африка тази година е председател на групата на водещите икономики и на развиващите се страни (Г-20). Групата включва 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз, допълва БТА.

През май по време на среща в Овалния кабинет Тръмп публично отправи необосновани обвинения за "геноцид" срещу белите фермери в Южна Африка към южноафриканския президент Сирил Рамапоса.

Експерти и правителството на Южна Африка оспорват представянето на предполагаемия "бял геноцид" - широко разпространена теория на конспирацията, разпространена в крайнодесните кръгове.

По-рано през годината САЩ приеха първата група бели южноафриканци и им предоставиха статут на бежанци. В началото на февруари Тръмп вече замрази помощта за Южна Африка. През март Вашингтон изгони и посланика на Южна Африка, припомня ДПА.

