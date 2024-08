Без бой и съпротива Украйна нахлу в още една руска област и превзе населено място

Кадър Х

В стремежа си да превзема украински земи, изглежда Русия е оголила много от границите си с Украйна, а и не само, явно невярвайки, че е възможно да се случи украинско нападение.

В събота сутринта в украинските социални мрежи се разпространи видео, в което се твърди, че украинските военни са влезли в село Пороз в Белгородска област, съобщи "БиБиСи". Кадрите, които се появиха, предизвикаха дебат за това какво може да стои зад видеото, докато на фона украинската армия продължава изненадващата си офанзива в района на Курск , граничещ с Украйна, предаде Актуално.

"Желая ви много здраве, 252 батальон се намира в село Пороз, Белгородска област. Слава на Украйна!", казва един от петимата мъже във военна униформа, които стоят пред сграда с надпис "Порозовски селски клуб" и държат знамето на 252-ри батальон на украинските въоръжени сили и знамето на Грузия.

"БиБиСи" не можа да потвърди веднага часа и мястото на видеото. Украинското военно и политическо ръководство продължава да се въздържа от коментари относно военните операции на руска територия.

На свой ред губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков след среща с местните власти заяви, че има "противоречива информация" за ситуацията в село Пороз.

"От една страна, всички видяхме видеото, което беше заснето на фона на селския Дом на културата. От друга страна, току-що напусналите жители казват, че не са видели врага и не са чули стрелба", написа Гладков в канала си в Telegram.

Apparently not satisfied with taking Russia's Kursk region, a motivated Ukrainian Army reportedly begins moving into Belgorod.



Video reportedly from the town of Poroz, the 252nd Battalion. pic.twitter.com/keFHaviIWz