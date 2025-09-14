Без дъжд на първия учебен ден

снимка Булфото

В нощта срещу 15 септември ще премине студен атмосферен фронт с очаквани валежи в западните райони на страната. Те ще са кратки, на моменти интензивни, с възможна оскъдна гръмотевична активност.

Учениците ще тръгнат на училище призори при свежо време с променлива, разкъсваща се облачност, почти без валежи и при температури от 15-16 градуса. В хода на първия учебен ден ще има временни увеличения на облачността, но кратки превалявания се очакват само по планините. Дневни температури - между 25 и почти 30 градуса, предава Нова тв.

Първата учебна седмица ще е преобладаващо слънчева в повечето райони на България. В сряда облачността ще е по-съществена, но валежи покрай преминаването на пореден студен фронт са възможни само в отделни точки на Северна България. Средата на седмицата ще е ветровита със силни пулсации на прохладен северозападен вятър. От четвъртък до неделя валежи няма да има, ще е преобладаващо слънчево с минимални смущения. Сутрините в този период ще са прохладни, но през деня усещането ще е за топло време с температури между 25 и 30-31 градуса.

На 22 септември посрещаме астрономическата есен. Първата седмица на “златния” сезон ще е суха и преобладаващо слънчева. Ранните прогнози допускат повишена вероятност за валежи около 26 септември. Дневните температури ще са без съществени аномалии - средно в интервала 24-29 градуса, допълва Нова.

Последните дни на лято ’25 край морето ще са с динамична облачност. Възможно е да превали локално късно следобед в сряда, когато и северният вятър ще се усили. В останалите дни слънцето ще надделява. Температурите следобед ще са между 23 и 26 градуса. Първата есенна седмица ще е с градус-два по-хладна, но отново слънчевите часове ще са много. По-съществена облачност ще има около 26 септември, но ако има валежи, те ще са на малко места. Седмица напред морето ще е преобладаващо спокойно. Високи вълни ще има с усилването на ветровете към 17-18 септември.

