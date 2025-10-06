Без гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години

Пекселс

Социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди предложения за промени в Кодекса на труда, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция, предаде БТА. Вносители са Деница Сачева и народни представители от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". Законопроектът е обсъден на заседание на комисията по трудово законодателство на 2 октомври, като не е постигнат консенсус, каза в началото на заседанието председателстващият НСТС вицепремиерът Томислав Дончев.

С нашето предложение за промяна хармонизираме текстовете на Кодекса на труда с текстовете в Закона за закрила на детето, в който е записано, че до 12-годишна възраст деца не могат да бъдат оставяни сами, заяви при представянето на предложението Сачева. По думите ѝ целта е да се даде възможност на родителите и на работодателите да договарят възможности за гъвкаво работно време с оглед на лятната ваканция на учениците. Това е един изключително сериозен и наболял проблем, по който в току-що изминалата лятна ваканция всички ние, които сме членове на социалната комисия, получавахме много запитвания в тази посока. Министърът на образованието също е получавал многократно запитвания в посока на това да се организират и летни занимални за учениците, каза Деница Сачева.

Според нея предложеният законопроект и промени в Кодекса на труда не са универсално решение на проблема, но със сигурност са възможност, която би могла да бъде използвана. Сачева подчерта, че все повече и повече се засилва натискът от страна на работници и служители за съчетаване на професионалния и личния живот. От една страна говорим, че трябва да има повече деца в България и трябва да решаваме проблемите на демографската криза, от друга страна не предлагаме достатъчно решения, в които наистина работещите родители да могат да съчетават ангажиментите си в работа с тези по отглеждане на деца, заяви Сачева. Тя допълни, че се променят и семейните модели в България, като повечето хора, които работят, вследствие на вътрешна миграция, живеят в населени места, в които няма възможност да бъдат подпомагани от своите по-възрастни роднини.

Сачева обясни, че фокусът е върху лятната ваканция, защото тя е с най-дълъг период от време, в който наистина трябва да се търсят алтернативни форми за грижи за децата.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че министерството на труда подкрепя законопроекта и са отправили предложение да се обмисли да не се ограничава само до лятната ваканция. Народните представители могат да преценят дали да не включат и другите, по-кратки ваканции в обхвата на промените, каза министърът.

Румен Радев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че представляваната от него организация се въздържа от подкрепа. В рамките на глава седма от Кодекса на труда има достатъчно гъвкави възможности, които позволяват да се намери решение, когато има добрата воля между двете страни, каза Радев. По думите му въпросът е дали адресират по правилен начин въпросът с лятната ваканция, чиято продължителност в България е твърде голяма. В останалата част на страните членки на ЕС лятната ваканция е шест седмици, в България е почти три месеца и в тази връзка може би има и други решения, каза Радев.

Мария Минчева от Българската стопанска камара заяви, че е правилна стъпка предварителното обсъждане на предложенията през лятото, инициирано от Деница Сачева, на което се чуха най-различни мнения и позиции. Освен работа от разстояние, разпоредбата дава доста повече възможности, каза Минчева. Тя изрази притеснението на БСК дали предложението няма да създаде повече фрагментираност в Кодекса на труда, защото така всеки може да поиска да работи от разстояние. Не възразяваме срещу това предложение, надяваме се на активност от страна на изпълнителните и местните власти, защото не може при толкова намаляващ брой деца, ние толкова години да продължаваме да се сблъскваме с това, че за децата няма кой да полага грижи, каза Минчева.

Васил Тодоров от Българската търговскопромишлена палата изрази опасението, че не във всички отрасли, особено където има непрекъснат производствен процес и необходимост от физическо присъствие на работното място, може да се приложи тази разпоредба. Може да възникне конфликт между работник и служител, ако не бъде удовлетворено искането за работа от вкъщи, каза Тодоров и обяви, че БТПП не възразява срещу предложението.

Румяна Георгиева от КРИБ обяви подкрепата на организацията за предложението за гъвкаво работното време на родителите през лятната ваканция на децата до 12 години. Подкрепяме предложения законопроект. За нас е изключително важно, че се запазва принципът на съгласие между работник и служител, добави тя.

Любослав Костов от КНСБ заяви по време на обсъждането, че предложението има възможност да не се прилага във всички сектори и предприятия, например в държавната администрация, при работници и служители с непрекъснат процес на работа. Подкрепяме предложението, заяви Костов. От КНСБ обаче настояват ползването на тази опция за гъвкаво работно време да е гарантирано, а да не зависи от позволението на работодателя.

Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа" заяви, че синдикатът подкрепя по принцип предложението, защото е в контекста на Закона за закрила на детето. Кацарчев попита защо то се отнася само за лятната ваканция, тъй като има и други ваканции през годината, в които също е трудно за родителите да намерят подходяща грижа за техните деца.

