Без геомагнитни бури в празничните дни

Временно затишие в слънчевата активност показват прогнозните данни на Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Засега, до 29 декември вероятността за геомагнитни бури е малка, посочва bTV. На 29 декември има вероятност за смущения в земната магнитосфера.

Слаба геомагнитна буря от най-ниската степен се очаква на 30-31 декември 2025 година.

Междувременно статистическите данни свидетелстват за тревожна тенденция – броят на дните с геомагнитни бури и общото количество смущения в земната магнитосфера са сред най-големите за последните 20 години.

От началото на годината до днес са регистрирани 69 геомагнитни бури, а през 2024 г. те бяха 44. Повече са и дните със средни, силни и много силни геомагнитни бури, които причиниха полярни сияния на много места в Европа и по света, включително и в България.

Абсолютният рекорд за 21 век е отчетен през 2003 година, когато са регистрирани 272 геомагнитни бури и смущения.

Минимумът на тези явления беше през 2009 година. Тогава са регистрирани само 4 геомагнитни бури.

В Европа, България и по света се използва така наречения Kp индекс. Той показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5/G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6/G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7/G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8/G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9/G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.

