Без голове през първото полувреме между Нюкасъл и Манчестър Сити

Нюкасъл и Манчестър Сити играя на "Сейнт Джеймсис Парк" при резултат 0:0 в първи мач от полуфиналите на Купата на Лигата.

Срещата можеше да започне отлично за Нюкасъл, но тимът на Еди Хау пропиля отлична възможност да поведе в петата минута.Мърфи отлично изведе Уиса, който бе на прекрасна позиция, но стреля над вратата. Гостите отговориха с опасна ситуация пред вратата на Поуп. Намеса на вратаря предотврати топката да стигне до Холанд след подаване на Бернардо Силва, предаде Спортал.

Атаките на "свраките" носеха опасност, докато тимът на Гуардиола не успяваше да стигне до вратата на съперника. До реални голови ситуации не се стигаше, въпреки че битката на терена бе сериозна. Антъни Гордън създаваше проблеми на защитата на Ман Сити, но това нямаше голям ефект освен един жълт картон на Матеус Нунеш. Гостите завършиха първото полувреме с три поредни ъглови удари и удар на Аке, отклонен над вратата.

