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Без голове през първото полувреме на финала между Испания и Аржентина

19.07.2026 / 23:03 0

Кадри БНТ

При нулево равенство се разделиха на полувремето отборите на Испания и Аржентина на финала на Световното първенство. Последният мач на 23-тия Мондиал се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Още в шестата минута Дани Олмо намери Ламин Ямал, но ударът му е избит от Емилиано Мартинес.

Удар на Оярсабал в 39-ата минута, но право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В 43-ата минута пък Марк Кукурея стреля встрани от вратата на Аржентина.

Малко преди почивката Лисандро Мартинес трябваше да бъде сменен заради контузия. На негово място влезе Николас Отаменди.

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