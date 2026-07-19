Без голове през първото полувреме на финала между Испания и Аржентина

Кадри БНТ

При нулево равенство се разделиха на полувремето отборите на Испания и Аржентина на финала на Световното първенство. Последният мач на 23-тия Мондиал се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Още в шестата минута Дани Олмо намери Ламин Ямал, но ударът му е избит от Емилиано Мартинес.

Удар на Оярсабал в 39-ата минута, но право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В 43-ата минута пък Марк Кукурея стреля встрани от вратата на Аржентина.

Малко преди почивката Лисандро Мартинес трябваше да бъде сменен заради контузия. На негово място влезе Николас Отаменди.

Редактор "Екип на Петел",

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