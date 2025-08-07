Без горещ душ в разгара на лятото в редица квартали на София

Пиксабей

Заради аварии редица квартали на София са без топла вода, предаде БГНЕС.

Авария спря топлоподаването за части от кв. "Гео Милев" тази сутрин, очакваното възстановяване е на 9 август, 9:00. От 6 август без топла вода са части от "Дружба" 2 - бл.504, бл. 505, бл. 506.

Очаквано възстановяване на 8 август, 18:45, Част от Центъра в участъка: ул."Цар Петър", ул. "Тунджа", ул. "Разслатица", ул. "Доспат".

Очаквано възстановяване на 7 август, 16:00, Част от "Иван Вазов" - ул. "Янко Забунов" №1,№3, ул. "П. Каравелов" №34, №36, ул. "Бурел" №43,47,49-53,66-68, бул. "Витоша" №115-117.

Очаквано възстановяване на 7 август, 19:00, "Дружба" 2 - от бл. 280 до бл. 291, ул."Обиколна" №56. Очаквано възстановяване на 8 август, 15:45; Сердика - целият квартал.

Очаквано възстановяване на 8 август, 08:30, "Разсадника" - целият квартал. Очаквано възстановяване на 8 август, 8:30.

Топла вода все още няма и в кварталите "Илинден", "Гевгелийски", "Западен Парк", "Красна Поляна" 3, "Красна Поляна" 2, "Красна Поляна" 1. Очакваното възстановяване за тях е на 8 август, 8:30.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops .

