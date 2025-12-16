Без изненада: И Филипа и Йовица са разделени след „Ергенът", скараха се в ефир

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Една от най-хармоничните двойки в „Ергенът: Любов в рая”, Филипа и Йовица, също не е оцеляла в реалността. Това разкриха самите те в „Преди обед”, като освен това имаха съвсем различни версии за причината.

Художникът заяви, че е положил усилия връзката да оцелее, но козметичката имала други отношения, които не можела да загърби. Тя пък отвърна троснато, че това просто не е вярно и описа Йовица като ревнив и леко задушаващ, с желание винаги да се налага.

Според Филипа, двамата били твърде различни, за да останат заедно. Според него пък тя го била подвела с проявите си на обич в предаването.

„Правиш всяка наша изява неприятна за мен”, сряза го Филипа. И тя, и Йовица обаче потвърдиха, че между тях продължава да има комуникация, но не и основа за връзка.

