Без изявления приключи първото за 2026 г. заседание на правителството в оставка

снимка: МС

Без изявления приключи първото за годината заседание на правителството в оставка.

От пресцентъра на Министерския съвет разпространиха единствено протоколни кадри и снимки от началото му.

В предварителния дневен ред бяха заложени 18 точки, две от които - свързани със Сребърния фонд.

Очаква се по-късно да бъдат публикувани и взетите от министрите в оставка решения, предаде БНР.

