Без камиони над 12 т по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" на 3 март

снимка: АПИ

За Националния празник – 3 март, от 12:00 ч. до 20:00 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващите към София по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В останалите дни преди и след Националния празник не се предвижда промяна в организацията на движение на МПС над 12 т.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

В посока София на магистрала „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

За улеснение на трафика се предвижда да бъде въведено реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преди Националния празник – 2 март, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 3 март ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Чрез въведената организация на движение ще се облекчи трафикът през празничните дни за леките и лекотоварните автомобили, както и ще се намалят предпоставките за пътнотранспортни произшествия.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е публикувана заповедта, която регламентира организацията на движение на МПС над 12 т в почивните и празничните дни през 2026 г. Припомняме, че проектът на заповед беше публикуван за обществено обсъждане през ноември 2025 г., като в период от един месец всички заинтересовани страни можеха да изпращат становища и мнения относно предлаганата организация на движението.

