Без кешови плащания във варненския централен район "Одесос"
Община Варна
От администрацията на варненския район "Одесос" съобщават, че поради годишно счетоводно приключване, ще се приемат плащания само по банков път до края на годината и в началото на 2026-та.
Кешови плащания и пос терминал на касите в районната администрация няма да се извършват в дните: 23 декември (вторник), 29 декември (понеделник) и 30 декември тази година (вторник), както и на 5 януари 2026 г. (понеделник).
