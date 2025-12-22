Без кешови плащания във варненския централен район "Одесос"

Община Варна

От администрацията на варненския район "Одесос" съобщават, че поради годишно счетоводно приключване, ще се приемат плащания само по банков път до края на годината и в началото на 2026-та.

Кешови плащания и пос терминал на касите в районната администрация няма да се извършват в дните: 23 декември (вторник), 29 декември (понеделник) и 30 декември тази година (вторник), както и на 5 януари 2026 г. (понеделник).

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!