Без коли в центъра на София в понеделник

снимка: Булфото

Органзацията на движението в София временно ще бъде променена на 22 септември за инициативата на ЕК Европейска седмица на мобилността 2025 и Ден без автомобили, съобщиха от Столичната община.

От 03:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между „пл. „Света Неделя“ и бул. „Христо Ботев“.

От 08:00 до 20:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства в зоната ограничена от: бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. Кн. Мария Луиза., бул. „Кн. Александър Дондуков“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и ул. „Малко Търново“, ул. Московска“, ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ между ул. „11- ти август“ и бул. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“ между ул. „Оборище“ и ул. „Ген. Паренсов“, ул. „Ген. Паренсов“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Крум“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „Уилям Гладстон“, ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Ангел Кънчев“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Иван Денкоглу“, ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Цар Асен“, ул. „Цар Асен“ между ул. „Иван Денкоглу“ и ул. „Алабин“, ул. „Алабин“ между ул. „Цар Асен“ и ул. „Лавеле“, ул. „Лавеле“ между ул. „Алабин“ и ул. „Позитано“, ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Христо Ботев“, бул. „Христо Ботев“ между ул. „Позитано“ и бул. „Тодор Александров“, с изключение на граничните улици и булеварди, автомобилите обслужващи съгласуваните на територията на Столична община мероприятия, тържествени церемонии /сватби, кръщенета и др./, автомобилите на живущите в района и колите на обществения транспорт.

От 11:00 часа ще се проведе велосипедно шествие с маршрут: от бул. „Александър Стамболийски“ /в участъка от бул. „Христо Ботев“ и пл. „Света Неделя“/, по бул. „Витоша“, надясно по бул. „Тодор Александров“, бул. „Кн. Александър Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до пл. „Орлов мост“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ /финал/.

Столичната дирекция на вътрешните работи ще осигури охрана и постове за контрол и регулиране на движението.

