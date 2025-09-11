Без лична карта дават пенсията с друг документ

Много интересен въпрос към НОИ: С какъв документ може да се получи пенсия?Отговор

Няколко са документите, удостоверяващи самоличността, а именно:

лична карта;

паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност;

свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Освен тези документи, на българските граждани се издават и следните документи за самоличност, заместващи паспорта:

временен паспорт;

служебен открит лист за преминаване на границата;

временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

Всеки един от тези документи може да послужи при получаването на суми от пенсия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!