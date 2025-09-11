Без лична карта дават пенсията с друг документ
Много интересен въпрос към НОИ: С какъв документ може да се получи пенсия?Отговор
Няколко са документите, удостоверяващи самоличността, а именно:
лична карта;
паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност;
свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Освен тези документи, на българските граждани се издават и следните документи за самоличност, заместващи паспорта:
временен паспорт;
служебен открит лист за преминаване на границата;
временен паспорт за окончателно напускане на Република България.
Всеки един от тези документи може да послужи при получаването на суми от пенсия.
