Без минимална заплата за една професия в България

Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредба №1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които в голяма степен би следвало да удовлетворят протестиращите млади лекари от инициативния комитет "Бъдеще в България. Проектът е изготвен от работна група, в която участваха и те, въпреки че не по всички въпроси е постигнат консенсус.

Една любопитна промяна предвижда да отпадне текстът в наредбата, че трудовото възнаграждение на специализантите не може да бъде по-малко от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии. Този текст, твърдят те, се тълкувал погрешно, че наредбата регламентира специализантите да бъдат назначавани на минимална работна заплата. Министерството е приело предложението и поради още една причина - че размерът на минималните възнаграждения не следва да се урежда с поднормативен акт.

Друга промяна касае конкурсите за подбор, които се провеждат във всяко лечебно заведение, което обявява място за специализант. С цел недопускане на субективизъм, в тези процедури вече ще участва и представител на Министерството на здравеопазването – служител от съответната регионална здравна инспекция. Това е мярка, която цели да удовлетвори друго искане на специализантите, а именно допълнително гарантиране на равнопоставеност на кандидатите и безпристрастност на процедурата.

По въпроса за въвеждане на централизиран конкурс не е постигнат консенсус между всички заинтересовани страни. Провеждането на такъв конкурс не е съвместимо с трудовия договор, обясняват от МЗ. Против тази идея се обявиха както повечето висши училища, така и работодателски организации в здравеопазването. Сред мотивите им е, че подобен подход би лишил дипломираните лекари от възможността да започнат специализация по клинична специалност непосредствено след завършването им, а при кадрова необходимост в базите за обучение лечебните заведения ще работят в дефицит до провеждането на национален конкурс.

С проекта за изменение ще се повишат критериите за ръководителите на специализантите. Към момента те трябва да имат най-малко 3 години трудов стаж, а с промените изискването ще бъде за поне 5 години трудов стаж.

Министерството ще изпълни и друго искане на младите лекари – по-лесен и сигурен начин за подаване на сигнали при нередности в обучението им за придобиване на специалност. На първата среща представители на специализантите посочиха, че към момента често не подават сигнали поради опасения за работните си места. В правомощията на министъра е да извършва контрол на дейностите по провеждане на обучението, затова e създадена онлайн форма за подаване на сигнали, която ще бъде видима на сайта на МЗ след приемането на наредбата. Министерството гарантира, че данните на подателите няма да бъдат предоставяни на съответното лечебно заведение.

Ще бъде създадена възможност книжката за специализация да се издава и води и в електронен вид, което ще улесни проследяването на обучението и ще намали административната тежест. На последващ етап чрез промени в Закона за здравето се планира създаването на централизиран електронен регистър на специализантите. Предвидени са промени в още две наредби на Министерството. С тях ще се въведе на ниво болница да има лекар, който да бъде административен отговорник за специализантите, а на регионално ниво ще бъдат определени методични ръководители, които ще са хабилитирани лица от Висшите учебни заведения.

На фона на всички тези удовлетворени искания, в последните месеци се очертава един съвсем друг проблем при специализантите - никой не иска да работи извън София дори и за добра заплата. Такива сигнали сайтът clinica.bg проследи в областни градове като Габрово и Бургас, където здравни заведения предлагат 5000 лв. заплата, но не успяват да запълнят местата.

