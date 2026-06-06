Без напредък при поредната съвместна историческа комисия между България и Северна Македония

Пиксабей

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония, която се проведе в четвъртък и петък в Скопие, е преминала „по познатия начин – безрезултатно”, съобщиха пред БТА от българския състав на комисията.

Членовете на комисията от Северна Македония са отказали да бъде приет принципно съгласуван още през юни 2024 г. текст на препоръка за представяне на Охридската архиепископия в учебниците за 7 отделение в Република Северна Македония.

Във втория ден от заседанието българските представители са запознали колегите си от Северна Македония с текста в доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония, приет от Комисията по външни работи (AFET) на 3 юни, който пряко се отнася до работата на историческата комисия.

„Силно се насърчава Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати; текстовете трябва да отразяват интерпретацията на историческите факти и личности от общата история на двата народа, основани на обективни, автентични и базирани на свидетелства исторически извори и документи, научна интерпретация и исторически документи, както е постулирано във втория протокол по Договора за добросъседство с България”, се казва в приетия от AFET компромис, за който и медиите в Северна Македония информираха.

Следващото заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще проведе през септември в София.

С идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ на власт, съставът на комисията от страна на Република Северна Македония беше променен, като в нея остана само един представител от предишния й състав.

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси е създадена в резултат на подписания на 1 август 2017 г. Договор за приятелство и добросъседство между България и Република Северна Македония.

Досега съвместната историческа комисия е приела през 2019 г. препоръки за съвместно отбелязване на пет исторически личности – Светите братя Кирил и Методий, Св. Наум Охридски, Св. Климент Охридски и цар Самуил и препоръки за промени в учебниците по история за шести клас в Северна Македония и пети клас в България.

Редактор "Екип на Петел",

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