Без ограничения на "Кулата-Промахон" и "Илинден-Ексохи"

снимка: АПИ

Без ограничения се движат всички превозни средства през граничните пунктове "Кулата-Промахон" и "Илинден-Ексохи".

След поредните блокади вчера на Кулата се образува 10-километрова колона от тежкотоварни камиони, чакащи да влязат в Гърция. Затваряне на движението за три часа имаше и на Илинден.

Гръцките фермери, които цяла седмица изненадващо затварят основни пътища и граници, заявиха готовност от днес да засилят натиска върху държавата и добавиха нови искания, като уточниха, че става дума за спасяване на сектора.

Българските организации на превозвачите, които понасят сериозни загуби от блокирането на границата, обмислят да сезират международните институции за нарушеното право на свободно придвижване в Европейския съюз и Шенгенското пространство, предаде БНР.

