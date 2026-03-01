Без полети от ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Ирак, Израел и Сирия
И днес трафикът на самолети в небето на Близкия изток е силно ограничен. Въздушното пространство над почти всички държави в региона е частично или напълно затворено.
Заради продължаващите ирански удари в Персийския залив втори ден граждански самолети не излитат от летищата в Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн и Кувейт, съобщава bTV. Небето над Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Израел също е празно.
Самолети, минаващи над Саудитска Арабия и Йордания, са пренасочвани.
Авиолинии от Европа, Азия и Северна Америка анулираха още полети до региона.
