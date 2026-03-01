Без полети от ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Ирак, Израел и Сирия

Кадри bTV

И днес трафикът на самолети в небето на Близкия изток е силно ограничен. Въздушното пространство над почти всички държави в региона е частично или напълно затворено.

Заради продължаващите ирански удари в Персийския залив втори ден граждански самолети не излитат от летищата в Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн и Кувейт, съобщава bTV. Небето над Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Израел също е празно.

Самолети, минаващи над Саудитска Арабия и Йордания, са пренасочвани.

Авиолинии от Европа, Азия и Северна Америка анулираха още полети до региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!