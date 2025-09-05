Без прецедент: Двама българи ще спорят за титлата на US Open

кадър: Ритнитопъ, фейсбук

Българската мечта се превърна в реалност!

Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в изцяло български финал на US Open!

Александър Василев и Иван Иванов ще се изправят един срещу друг в изцяло български финал на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите US Open, предаде БНТ.

Поставеният под №5 Василев преодоля трудно начало, за да елиминира бразилеца Луис Гуто Мигел с 2:6, 6:1, 6:0 за час и 39 минути и да се класира за финал от Шлема за първи път в своята кариера.

Съдбата не бе на наша страна, когато 18-годишният Василев и 16-годишният Иванов стигнаха до полуфиналите на Уимбълдън, но сега двамата ни най-големи таланти ще ни зарадват с един невероятен финал в Ню Йорк.

Българинът не успя да намери ритъма на сервиса си в първата част, като той загуби цели три пъти подаването си за крайното 2:6.

В следващите два сета обаче Василев бе абсолютно безкомпромисен, давайки един единствен гейм на бразилеца. При 5:0 в третата част българинът пропусна първите си две възможности да затвори мача, но с третата си - той сложи точка на спора и пренаписа историята на родния тенис.

Иван Иванов се класира за финала на US Open при юношите след великолепна победа с 6:1, 6:4 над Зангар Нурланули от Казахстан. 16-годишният български талант направи 7 аса и цели 25 печеливши удара, като приключи мача за 1 час и 16 минути. Той ще играе на втори пореден финал на турнир от Големия шлем след титлата му на "Уимбълдън".

