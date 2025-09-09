Без реформа в Спешната помощ до 5 години екипите няма да смогват на повикванията

Снимка: Булфото

Недостигът на лекари в Спешната помощ се усеща все по-осезаемо в страната, а Варна и регионът не правят изключение. Според анализ на Съюза на парамедиците в България, у нас трайно остават незаети 340 лекарски места, а във Варна незаетите места са над 30%. Лекари отказват да работят в системата заради хаос, тежки условия и липса на перспектива. От Съюза настояват за реформи – включване на парамедици, повече гъвкавост и инвестиции в човешкия ресурс.

Без значение зима или лято - екипите във Варна не са кой знае повече, няма как с наличния ресурс да се обезпечи град, който през лятото стига до над 600 хиляди души, коментира за предаването "Новият ден" д-р Теодор Цанков, реаниматор и член на Управителния съвет на Съюза на парамедиците в България. Лекарите и медицинските специалисти алармират, че с наличния ресурс няма как да се обезпечи адекватна спешна помощ за такъв мащаб.

В София всяка година екипите стават все по-малко. Лекарите започват работа в спешната помощ, но след няколко месеца напускат в търсене на специализация и по-добри условия, съобщи за Радио Варна тревожната статистика д-р Цанков. "Шест години учиш медицина, за да попаднеш в линейка само със стетоскоп и шепа лекарства – и да носиш отговорността за човешки животи. Това е непосилно", коментира още реаниматорът. Времето, което трябва да се печели в спешни ситуации, често се губи в опити за координация между екипите и болниците. А загубеното време струва човешки животи, категоричен е д-р Теодор Цанков.

У нас няма изградена национална единна система, която да обучава и да задържа академичен медицински състав. Спешните отделения не са създадени по международен модел, а недофинансирането им само задълбочава кризата, допълни д-р Цанков. Според него в рамките на 3 до 5 години всичко това може да се промени, но след една голяма реформа.

"Реформа, която да увеличи не само броя на наземните екипи, но и на диспечерите, за да се осигури ефективна координация", каза още д-р Теодор Цанков. Ако обаче такива мерки не бъдат предприети, прогнозата е ужасяваща - в следващите 3-5 години ще останат само няколко екипа, които няма да имат капацитет да обслужват повикванията, допълни Цанков. Системата, подчерта той, може дa бъде спасена с една национална стратегия, каза още той.

