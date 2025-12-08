Без съгласие между социалните партньори за бюджета на НЗОК

Булфото

Социалните партньори не постигнаха съгласие по проектобюджета на Здравната каса за следващата година.

Той предвижда ръст на приходите с 444 млн. евро в сравнение с тази година. В новия вариант, предложен от правителството е предвидена промяна, според която средствата за младите лекари ще бъдат в бюджета Министерството на здравеопазването, предаде БНР.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев обясни, че традиционно организацията не подкрепя бюджетите на НЗОК, тъй като е необходима промяна в тяхната философия:

"И сега не подкрепяме бюджета на НЗОК. За нас няма промяна във философията на този бюджет. Продължава да доминира в огромна степен в разходната си част като финансиране на болнична помощ и лекарства, за нас делът на превенции е този, който трябва да е преобладаващият".

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че синдикатът се въздържа от подкрепа на проектобюджета на Здравната каса, тъй като с него не се решават проблеми със заплатите и претоварването на кадрите в системата:

Нещо, което вече беше коментирано, да, и за младите лекари специализанти и не само, но то не решава проблема на системата. Не решава проблема с медицинските сестри. Не казвам, че не е важно. Че не са важни и младите лекари специализанти, въобще лекарите в системата, които са гръбнакът ѝ разбира се, но и средният кадър е изключително важен, не по малко важен мисля аз, така че от тази гледна точка ние не виждаме решенията, които този бюджет на Касата би дал, за да можем в края на краищата да намерим устойчивото напред придвижване на проблема с липсата на персонал".

