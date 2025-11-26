Без съгласие в Тристранката по предложените промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

Снимка: Булфото, архив

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложенията на ПП-ДБ за промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда.

Предложението на ПП-ДБ държавата, а не работодателят да покрива здравните осигуровки по време на двете години майчинство, срещна одобрението на част от работодателите, посочва БНР.

Наталия Стефанова от Българската търговско-промишлена палата отбеляза:

"Като насърчителна мярка за наемането на млади жени - ще се спестят разходи на работодателите, по време на отпуска по майчинство - за бременност и раждане и отглеждане на дете, работодателят в повечето случаи наема заместващ на тази длъжност и за него също се плащат тези осигуровки".

Против предложението се обявиха синдикатите. Ася Гонева от КНСБ коментира:

"Ако е вярно твърдението на вносителите, че по този начин работодателите дискриминират младите жени, вместо да ни предлагат този законопроект, трябваше да се сезират Комисията по дискриминация".

Социалното министерство се въздържа от подкрепа на мярката. Министър Борислав Гуцанов посочи:

"С предложените промени се създават предпоставки за неравнопоставеност".



ПП-ДБ предлагат с промени в Кодекса на труда да се ограничи разпределянето на бонуси в администрацията. Депутатът Божидар Божанов каза:

"Няма система, няма проследяване на задачи, на резултати и т.н., или където има, това е по-скоро изключение. Няма да ви изненадам, има и случаи на корупция".



Против бяха и синдикатите, и социалното министерство:

"Пример как добри намерения невинаги намират добра реализация. С риск да ви обидя, но пътят към ада е осеян с трупове добри намерения. Твърдо подкрепям, че не трябва да има такива високи заплащания, но не по този начин.

Тази администрация в крайна сметка е на всички нас. Хулейки я по този начин, какво впечатление ние създаваме? И не може заради Илия да намразим свети Илия", коментира социалният министър Борислав Гуцанов.

