Без съгласие в Тристранния съвет по законовите промени за овладяване на цените

Снимка: Булфото

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не беше постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от "Прогресивна България", предава БНР.

Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на Тристранния съвет е да се намерят решения, едновременно социално справедливи и икономически устойчиви:

"Често тристранният диалог се възприема като пространство за високо напрежение, но като свалим градуса на емоциите, всички имаме една и съща цел - да постигнем единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие".

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев поиска редакция на редица текстове, тъй като според организацията сега пораждат опасения, свързани например със съмненията за нелоялни търговски практики:

"Ефективността на КЗК не следва да се разбира като неограничена възможност за административна намеса в търговската политика на предприятията. Ефективна КЗК за нас означава компетентен предвидим и икономически аргументиран контрол".

От бизнес организациите отправиха и редица критики, свързани с регламентирането на понятията "съвместно господстващо положение" и "справедлива цена".

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията. Синдикатът даде подкрепа за двата проекта:

"Ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи - суровини, енергия, труд".

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определи двата проекта като стъпка за намиране на устойчиво решение за пресичане на лоши търговски практики, водещи до необосновано увеличение на цените на дребно и влошаване на жизнения стандарт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!