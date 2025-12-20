Без сензации за Тръмп в документите за Епстийн

кадър YouTube

Министерството на правосъдието на САЩ публикува нова серия документи от разследванията си по случая с починалия финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп, тъй като много от неговите поддръжници и републиканците в Конгреса изискваха тяхното публикуване. Остава да се види дали това частично публикуване ще задоволи критиците на Тръмп по въпроса.

Ройтерс предлага първоначални изводи от документите.

Тръмп почти не присъства

Големият въпрос преди публикуването на документите беше: колко значително ще бъде присъствието на Тръмп в тях? Той и Епстийн бяха приятели и често са се срещали през 90-те години и началото на новия век.

Тръмп каза, че са се скарали преди първата присъда на Епстийн през 2008 г.

Публикуваните вчера документи, съдържащи стотици хиляди страници, се отличават с липсата на споменавания на Тръмп. Министерството на правосъдието заяви, че през следващите две седмици ще бъдат публикувани още документи.

Първоначалният преглед на архива от Ройтерс установи, че има малко снимки на Тръмп или споменавания за него в документите. Имаше една снимка на Епстийн, на която той държи чек с името на Тръмп, и отделна снимка, направена в къщата на Епстийн в Манхатън, на която се виждаше копие от книгата на Тръмп от 1997 г., "Тръмп: Изкуството на завръщането", наредено в библиотеката.

Името на Тръмп се появява в списъците с пътували с частния самолет на Епстийн, които бяха включени в първата партида материали, публикувани от министерството на правосъдието през февруари.

Тръмп и няколко членове на семейството му също присъстват в бележника с контакти на Епстийн, който беше оповестен по време на съдебния процес през 2021 г. срещу Гислейн Максуел, бившата сътрудничка на Епстийн, която беше осъдена за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления, свързани с простъпките на Епстийн.

Тръмп често е отричал да е извършил някаква простъпка, свързана с Епстийн, или да е знаел за престъпленията му, когато двамата са се срещали във Флорида.

Бил Клинтън се откроява

Документите съдържат редица споменавания и снимки на бившия президент от Демократическата партия Бил Клинтън.

Има няколко снимки на Клинтън, включително една, на която той е в басейн с Максуел и неизвестно лице.

Други показват Клинтън в джакузи, а на трета млада жена седи на подлакътника на стола му с ръка, прегърнала раменете му. На снимката лицето ѝ е заличено.

Публикуването на снимките с Клинтън може да е в противоречие с политиката на министерството на правосъдието да не публикува материали, свързани с текущи разследвания.

Тръмп, републиканец, е наредил на министерството на правосъдието да разследва връзките на Клинтън с Епстийн, което критиците определиха като опит да отклони вниманието от собствените си връзки с бившия финансист.

Клинтън отрича да е знаел за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували и пътували заедно, и заяви, че би искал никога да не се е срещал с него.

Ейнджъл Юрина, заместник-началник на кабинета на Клинтън, отговори в социалната мрежа "Екс", наричайки снимките на Клинтън "зърнести, над 20-годишни фотографии" и заяви, че Клинтън не е знаел нищо за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували.

