Без шанс за дъжд и в петък

През нощта срещу петък, ще е предимно ясно и почти тихо.

Минималните температури ще се повишат и ще са между 12°C и 20°C. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През деня в петък ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана висока облачност.

Дневните температури ще бъдат между 30°C и 35°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 29°C–31°C.

Времето в София

През нощта срещу петък времето ще е ясно. Минималните температури ще бъдат между 12°C и 15°C. През деня ще е слънчево, с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 29°C- 30°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност над Южна и Западна България. Валежи не се очакват.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 22°C, а на 2000 м – около 19°C. Ще духа слаб североизток - изток вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу петък времето ще е предимно ясно, допълва аmeteobalkans.com.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27°C и 29°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала, в северното Черноморие и до 5, по Южното Черноморие. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Температурите ще се задържат приятни за август

