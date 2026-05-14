Без синя зона на 17 май заради Маратон-Варна

Във връзка с провеждането на XI Международен лекоатлетически маратон "Варна" 2026 временно ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по редица булеварди и улици в града. Спортната инициатива ще се проведе на 17 май (неделя), като се очаква в нея да се включат над 3500 участници от цял свят.

Създадената организация на движението на територията на община Варна предвижда да бъдат затворени за движение няколко ключови булеварда – бул. „Приморски“ от Гаровия площад до Икономическия университет и бул. „Княз Борис I“ - от Икономическия университет до Резиденция Евксиноград. Ограничения ще има и по улици в Гръцката махала. Всички затворени булеварди и алеи ще бъдат ясно обозначени със сигнални ленти, ограничителни конуси, подвижни прегради и охранявани от полицейски екипи и доброволци, предаде Радио Варна.

От 20:00 часа на 16 май 2026 г. (събота) до около 15:00 часа на 17 май 2026 г. (неделя) ще бъде затворена за движение Крайбрежната алея в участъка от „Почивка“ до басейн „Приморски“.

На 17 май 2026 г., в часовия диапазон от 08:30 ч. до 15:30 ч., поетапно ще бъде ограничено движението по следните булеварди и улици:

- бул. „Приморски“ – от пл. „Славейков“ (Гаров площад) до бул. „Цар Освободител“;

- бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Приморски“ до бул. „Осми Приморски полк“;

- бул. „Княз Борис I“ – от бул. „Цар Освободител“ (Икономическия университет) до ул. „Янаки Богданов“ (светофара на Горчивата чешма); следващият участък до Резиденция Евксиноград ще бъде затворен със заповед на АПИ;

- ул. „Свети Никола“ – от бул. „Княз Борис I“ до Станчова алея (автомобилният път към плажната алея);

- Крайбрежна алея – от ул. „Свети Никола“ до басейн „Приморски“;

- ул. „Михаил Колони“ – в участъците от бул. „Приморски“ до пл. „Екзарх Йосиф“ и от пл. „Екзарх Йосиф“ до бул. „Княз Борис I“;

- ул. „Свети Климент“ – от пл. „Екзарх Йосиф“ до ул. „Хан Аспарух“;

- ул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Стефан Богориди“;

- ул. „Цар Самуил“ – от ул. „Одрин“ до ул. „Михаил Колони“.

От ОП „Общински паркинги и синя зона“ информират, че в деня на провеждането на маратона зоната за кратковременно паркиране – т.нар. „синя зона“, която функционира в централната градска част на Варна, ще бъде безплатна за жителите и гостите на града. Промените в автобусния транспорт ще бъдат обявени допълнително.

Организаторите апелират жителите и гостите на града за разбиране и спазване на временната организация на движението в деня, в който даваме предимство на спорта и активния начин на живот. Призовават се гражданите да планират предварително своето придвижване, да използват алтернативни маршрути и да спазват указанията на контролните органи.

Организацията и контролът на движението ще бъдат осигурени от ОД на МВР – Варна.

