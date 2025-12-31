реклама

Без синя зона във Варна чак до 4 януари

31.12.2025 / 10:31 1

Булфото

Зоните за кратковременно локално паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ във Варна няма да функционират в периода от 31 декември до 4 януари 2026 г. включително.

От общинската администрация призовават водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране както в обхвата на двете зони, така и извън тях.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
robotron2000 (преди 38 минути)
Рейтинг: 54235 | Одобрение: 1770
вчера една сладка мадамка беше закопчана точно пред хеито 8-) на кого да вярваш!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама