Без синя зона във Варна чак до 4 януари

Булфото

Зоните за кратковременно локално паркиране „Синя зона“ и „Зелена зона“ във Варна няма да функционират в периода от 31 декември до 4 януари 2026 г. включително.



От общинската администрация призовават водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране както в обхвата на двете зони, така и извън тях.

