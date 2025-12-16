Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре

Снимка: МВР

Година след мистериозното изчезване на 13-годишния Николай от село Конаре, община Гурково, все още няма следа от детето. Момчето със Синдром на Даун изчезва за минути. От МВР заявяват, че работата по случая не е прекратена и всеки постъпил сигнал се проверява по установения ред.

На 17 декември 2024 г. 13-годишният Николай от село Конаре изчезва безследно, припомня БНТ. Момчето, познато като Ники, е видяно за последно в двора на дома си малко след обяд. Оттогава следите му се губят напълно. Няколко дни по-късно в селото се появява кучето на детето, за което родителите твърдят, че е било с него в момента на изчезването.

Още в първите часове след изчезването започва мащабна акция. В издирването участват полиция, жандармерия, доброволци от цялата страна, водолази, дронове с термокамери, кучета и хеликоптер. Претърсени са хиляди декари горска територия, реки, дерета, шахти и труднодостъпни райони, но без успех. Няма намерени дрехи, обувки или каквито и да било вещи.

"Издирването продължи доста дълго като период от време. Всичко възможно беше направено. Всички места бяха обходени стотици пъти, но за съжаление никакви резултати", каза Станчо Стефанов - кмет с. Конаре.

Майката на Ники всеки ден си задава въпроса какво се е случило с него. "Не знам, дали са го отвлекли, дали са го убили, дали са го заровили някъде. Просто не знам вече какво да си мисля", обяснява Денка.

Семейството на Ники продължава да живее с надежда. Родителите му не спират да вярват, че момчето е живо и че някой ден ще се върне у дома.

"Чувствам го, че е жив. Чувствам го, но много ми е трудно наистина. Къде е?", недоумява тя.

От полицията казват, че работят по няколко основни версии около изчезването на 13-годишния Николай. Но не дават никаква информация на родителите.

Година след изчезването на детето яснота по случая все още няма. От МВР съобщават, че разследването не е прекратено и работата по случая продължава. Детето е обявено за международно издирване чрез Шенгенската информационна система, като всеки постъпил сигнал се проверява.

