Без сняг до средата на декември, изненада на Коледа и Нова година

Без зимна обстановка и без сняг – така изглежда времето в България поне до средата на декември. Последните средносрочни прогнози на водещите световни метеоцентрове не сочат условия за установяване на зимно време в страната. Възможна е промяна след този период, но към момента липсват сигурни данни за тенденция към застудяване около Коледа, пише Марица.

До края на днешния ден облачността над по-голямата част от страната ще остане значителна. В централните и източните райони тя ще е предимно средна и висока. В западната половина ще се задържат ниски облаци и мъгли, а на отделни места е възможно слабо ръмене. Съществени валежи не се очакват.

Температурите ще останат по-високи от обичайните за сезона – от 6–8 градуса в западните райони до 14–15 градуса в крайните източни части на страната, където ще духа умерен югоизточен вятър.

През нощта над западните и централни райони на страната облачността ще бъде значителна, а почти ясно ще бъде в североизточните части. След полунощ по поречието на Дунав и в източните райони ще се появи слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще са от около 4 до 9 градуса, малко по-високи на места по брега на морето.

Утре облачността над страната ще бъде по-често значителна, с временни намаления в Източна България. Вятърът от изток ще бъде до умерен. В западните части на Тракия и Дунавската равнина през целия ден ще има мъгли и ниски облаци.Температурите в страната ще бъдат от около 6-7 в местата с мъгли на запад до 15 в източните и североизточни райони.

В Европа в повечето места времето остава без съществена промяна - като през последните дни, с температури, обичайни за прехода между есента и зимата. Ще бъде предимно облачно, на места с мъгли и слаби превалявания от дъжд, включително и над североизточните райони на картата ни. По-меко остава по Средиземноморието, а температурите по високите места на Балканите слабо ще се повишават в следващите дни, докато в ниските места ще се задържат мъгли и ниски облаци.

Без съществена промяна ще остане времето в нашата страна в петък. Ще бъде облачно, на места - мъгливо. Дъжд ще превали на места в южните и западни райони, като по-съществени ще са валежите в югозападните части. Минималните температури ще са от 4-5 до 10 градуса, а дневните - от 8 до около 15.

В събота облачно и дъждовно ще бъде на много места в страната, а дневните температури слабо ще се понижат.

В неделя ще захладнее още малко, но привечер, отначало над северозападните райони, ще се появи слаб западен вятър и мъглите там ще се разсейват. Дъжд ще превалява над източната половина на страната и по Черноморието.

В понеделник валежите и на изток ще спират, а температурите постепенно пак ще тръгнат нагоре. Във вторник и средата на седмицата, според предварителните прогнози, дневните стойности в Дунавската равнина ще достиган и превишат 15-16 градуса, на места е възможно и да доближат 20.

В края на следващата седмица вятърът ще се ориентира от североизток, а температурите ще се понижават, все пак оставайки в рамките на или малко над нормалните за периода. Съществени валежи не се очакват.

Средносрочните прогнозни материали на метеоцентралите към момента, при цялата условност на очакванията за толкова време напред, не сочат някакви зимни сценарии поне до навечерието на Коледните празници. Все пак, все още категорични прогнози не могат да се правят

