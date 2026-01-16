реклама

Без спиране на тока във Варна и областта и днес

16.01.2026 / 07:16 0

Снимка: Пиксабей

За днес - 16 януари също не е предвидено спиране на тока във Варна и областта. Както обявиха от ЕРП Север, във връзка с обявената от 14 януари грипна епидемия, временно са преустановени всички планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на областта. 

Мярката има за цел да гарантира сигурността на електроснабдяването за битовите клиенти в условията на извънредна епидемична обстановка и да подпомогне нормалното функциониране на здравните и обществено значимите институции, както и учебния процес онлайн, съобщават оттам. 

ЕРП Север ще продължи да извършва само неотложни и аварийни дейности, при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност.

