Без среща Путин - Тръмп до края на годината

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината засега не се разглежда, нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"За да бъде продуктивна, срещата трябва да бъде подготвена, а за това е необходима работа на експертно равнище, каквато понастоящем се извършва, каза Песков в ефира на телевизия "Първи канал".

Говорителят на руския президент отбеляза също, че към момента Москва не разполага с информация за резултатите от преговорите между Вашингтон и Киев във Флорида. "Когато научим, ще стане ясно как и накъде [ще се движим] по-нататък", каза той.

Песков подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия, включително в контекста на потенциална среща на лидерите на двете страни преди края на годината.

Срещата във Флорида в събота се състоя, след като пратеникът на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, се срещнаха с Путин в Кремъл, за да обсъдят подкрепян от САЩ план за слагане край на войната, припомня Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи преговорите във Флорида като "конструктивни, макар и нелеки". След разговорите си днес в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия Зеленски съобщи, че Украйна ще предаде утре на САЩ ревизирана версия на мирния план.

