Без такса водомер, но по-скъпа вода за разхищение

Отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество предлагат от ГЕРБ. Председателят на регионалната комисия Николай Нанков представи основните акценти в промените на законопроекта за ВиК между първо и второ четене, внесени от ГЕРБ и партньори в мнозинството.

"Отпадане на т.нар. такса водомер, по-скъпа вода за онези, които си пълнят басейните от чешмата, въвеждане на компенсация за потребителите при лошо качество на питейната вода. Това са част от основните акценти в промените в законопроекта за ВиК, които инициирах и заедно с колеги от мнозинството внесохме между първо и второ четене", заяви Николай Нанков - председател на регионалната комисия, цитиран от БНТ.

Той напомня, че от ГЕРБ са обещали т.нар. такса водомер, която предизвика притеснения у гражданите, да не се въвежда.

"За да е по-справедливо ценообразуването, предлагаме две отделни цени според потреблението - под и над 20 куб. метра на месец", заяви Нанков.

"Хората, които разхищават питейна вода за пълнене на лични басейни в имотите им, миене на автомобилите си, поливане на градините и т.н., трябва да плащат за това. Освен че е справедливо, това ще дисциплинира гражданите и ще насърчи пестенето на този толкова ценен ресурс", добави той.

Според Нанков 20 куб. метра на месец е предостатъчно количество и за многодетно семейство, и за по-големи домакинства, затова очаква принципно съгласие по този въпрос: "Целта ни е с тази промяна да спрем разхищението на питейна вода, което ще даде своя принос и към преодоляване на водните кризи, от които все повече хора страдат, особено в летните месеци."

Той припомня и обещанието за компенсации при некачествена вода: "Както обещахме, ние поддържаме позицията да се въведе механизъм за компенсиране на хората, когато от чешмите им тече кал например или когато питейната вода е с влошени други качествени характеристики - безобразие е ВиК да търси заплащане в подобни случаи (в тази връзка благодаря на омбудсмана Велислава Делчева за ползотворната дискусия по проблемната тема). Този механизъм трябва да се предвиди с промени в наредби, които КЕВР да подготви".

По думите му като регулатор комисията трябва да получи по-голяма самостоятелност и да й се даде възможност да приема подзаконовите нормативи. Това е в синхрон с възприетия принцип за независимост на КЕВР от изпълнителната власт.

Относно структурата на ВиК операторите той заявява: "Както обещахме и на кметовете, в подкрепа и на позицията на НСОРБ, предлагаме да се даде възможност в една област да оперира повече от едно ВиК. Консолидацията няма да е по административни области, а по обособени територии. Подкрепяме тази позиция, защото по-логично е обединението да е например по водно-стопански системи."

