Без такса за пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе утре

Снимка: АПИ

Тази събота - 20 юни, пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Наречено е Мостът на дружбата и по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак.

За прекосяването му обаче се плаща такса, включително и за леки коли. От българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро).

Първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца, припомня БТА. Той е част от европейския транспортен коридор №9.

Редактор "Екип на Петел",

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