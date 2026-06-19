Без такса за пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе утре
Снимка: АПИ
Тази събота - 20 юни, пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.
Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Наречено е Мостът на дружбата и по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак.
За прекосяването му обаче се плаща такса, включително и за леки коли. От българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро).
Първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца, припомня БТА. Той е част от европейския транспортен коридор №9.
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