Без ток днес във Варна и областта

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Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 16 май, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тръстиково, с. Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 8 ВиК и ТП 11 ЖП Гара.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Разделна.

-от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Девня - ул. Братя Миладинови, ул. Вихър, ул. Волга, ул. Козлодуй, ул. Марек, ул. Патриарх Евтимий, ул. Райко Даскалов, бул. Съединение, ул. Аспарух, ул. Димчо Дебелянов, ул. Климент Охридски, ул. Люлин, ул. Морава, ул. Пирин, ул. Христо Смирненски, ул. Г. Раковски, ул. Елин Пелин, ул. Искър, ул. Калиакра, ул. Средна гора, ул. Столетов, ул. Бачо Киро, ул. Драва, ул. Марица, ул. Отец Паисий, ул. Пат ейна и бул. Съединение, ул. Дунав, ул. Фронтоваци, ул. Цар Самуил, ул. Явор и стопански двор – ТП 3 ТКЗС Девня и ТП 9 Девня

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Девня.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - кв. Владислав Варненчик бл. 211, бл. 212, бл. 213, бл. 214, бл. 215, бл. 216, бл. 217, бл. 218, бл. 240, бл. 241, бл. 245, бл. 248, бл. 251, бл. 252, бл. 253, бл. 260, бл. 262, бл. 263, бул. Трети март 33, 39, училище "Стоян Михайловски", фирмите, ЯНАКИЕВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД, СТИНЕКС ИНВЕСТ ЕООД, САНИ 05 ООД, АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД, ГИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, НАБА ЙИСТГРУП ООД, МЕБЕЛМАГ ЕООД, ВАРНАФАРМА - М ООД, ЕКИП ИНВЕСТ ООД, Е ЕМЕНТ 99 ООД, ХЕЛИОС 2007 ЕООД, ИВАН - АЛЕКСАНДЪР 08 ООД, ЙОМИКА КОМЕРС ООД, ВЕТМАР 2015 ООД, ТАБЛЕТКА ООД, Н 2 ГРУП ООД, КОХИНОР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, КЕИСИЧ ЕООД, АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД, ДИ ЕНД АЙ БИЛДИНГ ООД, ЖЕЛЕВ ГЕЙМС ЕООД, ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ЕООД

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Владислав Варненчик II - в района на бул. Цар Освободител от КАТ Варна до ул. Асен Разцветников, ПЗ Метро и ПЗ Планова.

- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - кв. Владислав Варненчик бл. 211, бл. 212, бл. 213, бл. 214, бл. 215, бл. 216, бл. 217, бл. 218, бл. 240, бл. 241, бл. 245, бл. 248, бл. 251, бл. 252, бл. 253, бл. 260, бл. 262, бл. 263, бул. Трети март 33, 39, училище "Стоян Михайловски", фирмите, ЯНАКИЕВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД, СТИНЕКС ИНВЕСТ ЕООД, САНИ 05 ООД, АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД, ГИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, НАБА ЙИСТГРУП ООД, МЕБЕЛМАГ ЕООД, ВАРНАФАРМА - М ООД, ЕКИП ИНВЕСТ ООД, Е ЕМЕНТ 99 ООД, ХЕЛИОС 2007 ЕООД, ИВАН - АЛЕКСАНДЪР 08 ООД, ЙОМИКА КОМЕРС ООД, ВЕТМАР 2015 ООД, ТАБЛЕТКА ООД, Н 2 ГРУП ООД, КОХИНОР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, КЕИСИЧ ЕООД, АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД, ДИ ЕНД АЙ БИЛДИНГ ООД, ЖЕЛЕВ ГЕЙМС ЕООД, ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ЕООД

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Владислав Варненчик II - в района на бул. Цар Освободител от КАТ Варна до ул. Асен Разцветников, ПЗ Метро и ПЗ Планова.

- от 08:30 ч. до 13:00 ч. - Варна - кв. Владислав Варненчик бл. 219, бл. 220, бл. 221, бл. 222, бл. 223, бл. 224, бл. 225 , бл. 231, бл. 233, бл. 234, бл. 242, бл. 243, бл. 254, бл. 257, бл. 259, фирмите: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕЛИНЕЛ-1 ЕООД, ЗИ ЗИ ООД, ВУЛКАН 3 ЕООД, ФЛУИДА ООД, ХЕЛИС КАР ЕООД, СТРАТОС ЕООД, ТЕЛЕЦ 2002 ООД, СИЙДА ЕООД, АЗАЛИЯ ФРУТ ООД, РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, РАДОСТИНА 77 ЕООД, ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ ПРО ЕООД, ЕЛБА ЕООД, ПРИМАГАЗ АД, ЕТ ИВА 95 ЛИЛ ИЯ ПЕЕВА, МТВ ВАРНА ЕООД, ЖЕНИ-КЖ ЕООД, ИВА 95 ЕООД, ТОНИТО КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕТ ЯНА ПЛАМЕН ДИЧЕВ, СТАДЕЯ ХОТЕЙ ООД, МУХТАРОВ ООД, ГРАНД ГОЛД БИЛД ЕООД, СЕКВОЯ ЕООД, МОДУЛ ЕООД, ВАЛИМАР ПРОПЪРТИС ООД , ГАРДЪН ХАУС ВАРНА ООД, АМЕТИСТ МАТЛЕН ЕООД, МАКСМАРТ 2022 ЕООД, ЕТ ДИМЕРА Р 63, ЕТ ТУЖО ТУНДЖЕР АЛИДОВ, АЗАЛИЯ ФРУТ ООД, МАЙ ЧИКЪН ЕООД, ШАТРА 28 ЕООД, ПАУЪР ГРУП 17 ООД, ЖИЖО - 82 ООД

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Владислав Варненчик II - в района на бул. Цар Освободител от КАТ Варна до ул. Асен Разцветников, ПЗ Метро и ПЗ Планова.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – клиентите, електрозахранени от ТП 4, ТП 5 и ТП 7

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево – клиентите, електрозахранени от МТП 14 , ТП 1, ТП 2 , ТП 3 , ТП 4 и ТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Приселци - местност Азаман дере, ул. Азаман дере, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Източна обиколна, част от ул. Белият бряг, електрозахранени от БКТП 10

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – клиентите, електрозахранени от МТП 2

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Блъсково – клиентите, електрозахранени от ТП 4,ТП 5,ТП 6 и ТП 7. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Камен дял - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапното изключване на отделни улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.ю

- от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Славейково

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Градинарово, с. Блъсково, с. Черноок, с. Китен.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Варна - ул. Проф. Фриц Цвики 2, 4, 6, 9, ул. Мир бл.5, 41, 50, 106, 113, 115, 119, 133, част от м-ст Сотира, м-ст Изгрев, района над бул. Христо Смирненски между Терапия и Военна болница, електрозахранени от ТП 491

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Варна - кв. Аспарухово, ул. Злетово, ул. Искър, ул. Народни Будители, ул. Средец, ул. Кичево, ул. Ропотамо, ул. Света гора, ул. Станчо Киряков Войнов, ул. Чонгора, НЧ ПРОСВЕТА-1927, СМДЛ ЛИНА ЕООД, СМДЛ СТАТУС ООД, БАНКА ДСК АД, електрозахранени от ТП 1551

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - карето, заключено между ул. Девня, бул. Левски, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Д-р Писклюлиев, бул. Христо Ботев.

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