Без ток днес във Варна и областта

На 15 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Изгрев, м-ст Кемер дере, м-ст Папаз чаир, ул. „Дубровник“ № 7, 8; ул. „Евлоги Георгиев“ № 20, 21, 22, 23; бул. „Христо Смирненски“ 161, електрозахранени от ТП 239 и ТП 262.

В периода 14 – 15 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Сливница“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Македония“, бул. „Княз Борис І“, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. „Весела Василева“, ул. „Володя Вълчев“, ул. „Драган Данаилов“, ул. „3-та“, ул. „4-та“, ул. „6-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, ул. „11-та“ и ул. „12-та“.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 13 – 15 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 15 – 17 октомври, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 14 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен.

Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

