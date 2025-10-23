Без ток днес във Варна и областта

Петел.бг

На 23 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

В периода 23 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

В периода 21 – 23 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол - улиците: „Трети март“, „Бригадирска“, „Добруджа“, „Катюша“, „Георги Димитров“, „Вапцаров“, „Средна гора“, „Хаджи Димитър“, „Христо Ботев“, електрозахранени от ТП 8.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Любен Каравелово, Зорница, Водица и Засмяно.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.

Днес, от 8:30 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Кочмар и м-ст Сълзица, електрозахранени от ТП 840.

Днес, от 10:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - бул. „Осми Приморски полк“ 115.

Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на ВиК - Варна ООД, Военно Формирование 26800.

Днес, от 9:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. „Дубровник“ № 14, 16, светофарни уредби на бул. „Христо Смирненски“ до Военна болница.

Днес, от 10:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Бриз“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“, ул. „Петър Слабаков“, ул. „Д-р Борис Божков“, IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио Кюри", Шуменски университет - Департамент за повишаване на квалификацията на учителите, Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. И. Менделеев".

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Куманово.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Дунав“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Патриарх Евтимий“ и централен площад гр. Провадия, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „София“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Преслав“, ул. „Дунав“, ул. „Драгоман“, ул. „Опълченска“, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“, ул. „Сливница“, ул. „Шипка“, ул. „Ген. Манзей“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Пролет“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Васил Коларов“, ул. „Милин Камък“, ул. „Ивайло“, ул. „Патриарх Евтимий“, електрозахранени от ТП 25.

Днес, от 9:00 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Генерал Манзей“, ул. „Шипка“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Милин камък“, ул. „Пролет“, ул. „Ивайло“, ул. „Васил Коларов“, електрозахранени от ТП 13.

В периода 23 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево, село Дебелец – МТТ 3 Дебелец и село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 23 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Сава, Цонево и Гроздьово.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Иван Вазов“, „Паисий Хилендарски“, „Васил Петлешев“, „Шипка“, „Стара Планина“, „Желю Войвода“, „Иван Шишман“, „Тодор Каблешков“, „Васил Петлешков“, „Захари Стоянов“, „Иван Асен“, „Цар Самуил“, „Стоян Заимов“, „Република“, „Георги Раковски“, „Цар Иван Асен“.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Партизани - ТП Кариера Партизани.

